МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рекрутинговый сервис HeadHunter (НН) может разместить на бирже NASDAQ американские депозитарные акции (ADS) на сумму 100 миллионов долларов, а его действующие акционеры – еще на 720,937 миллиона долларов, говорится в материалах НН, поданных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC).

Как уточняется в материалах, действующие акционеры могут продать 31,25 миллиона ADS по цене 23,07 доллара за бумагу. В частности, бумаги могут продать ELQ Investors VIII Limited (владеет сейчас 12,5 миллиона акций, или 25% капитала) и Highworld Investments Limited (18,75 миллиона акций, 37,5%).

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 тысяч компаний. База компании содержит около 42 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 году составило 588 тысяч. HeadHunter в 2019 году провел IPO на бирже NASDAQ.

В настоящее время уставный капитал НН состоит из 38,35 миллиона акций.