МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 подтвердила РИА Новости получение телеграммы Росавиации о продлении ограничений на рейсы за рубеж до конца июля.

"Да, мы получили такую телеграмму", — сказала представитель компании.

Газета РБК в четверг сообщила, что Росавиация разослала аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении временного ограничения на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. РБК со ссылкой на пояснения источника в Белом доме отмечает, что такие телеграммы выпускаются каждый месяц после 27 марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в РФ, но и на выезд за рубеж. По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма.