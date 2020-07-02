МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Акционеры российской авиакомпании "ЮТэйр" приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год в связи с отсутствием прибыли, сообщила компания.

"В связи с отсутствием прибыли ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2019 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2019 год не начислять и не выплачивать", — говорится в сообщении.

Чистый убыток группы "ЮТэйр" по МСФО в 2019 году снизился по сравнению с результатом 2018 года в 3,8 раза и составил 5,9 миллиарда рублей. За 2018 год компания также не выплачивала дивиденды.

Основными акционерами "ЮТэйр" являются компания "АК-Инвест", ХМАО и Тюменская область.