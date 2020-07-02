МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. "Платиновые" апартаменты на 92-м этаже башни "Восток" делового комплекса "Федерация" в "Москва-Сити" были проданы за 350 миллионов рублей, что соответствует почти 5 миллионам долларов, сообщил РИА Недвижимость источник, близкий к сделке.

Покупатель высотных апартаментов и род его занятий не раскрываются. "Такое пространство может использоваться будущим владельцем как резиденция или же как общественное место для досуга и отдыха", — сказал собеседник агентства.

Как поясняет генеральный директор компании We Know Александр Галицын, проданные апартаменты относятся к "платиновым". "Термин "платиновые апартаменты" означает высшую категорию недвижимости, апартаменты с высотой потолков 5,5 метров и с видом на Кремль, выше которых – только пентхаусы. Таких лотов немного не только в "Сити", но и во всей Москве, а стоимость квадратного метра может составлять 1 миллион рублей и выше", — говорит он.

Галицын отмечает, что покупатели таких дорогих лотов, как высотные апартаменты и пентхаусы, в последние месяцы особенно активизировались. "Это связано как с инвестициями внутри страны, так и с "выходом из валюты" некоторых клиентов", — уточняет он.

При этом глава We Know называет 350 миллионов рублей "нормальной ценой" для рынка из-за ограниченного количества таких предложений в "Москва-Сити". "В "Сити" больше нет апартаментов такого уровня выше 90 этажа", — подчеркивает Галицын.

Ранее пресс-служба башни "Федерация" сообщила, что общая площадь реализованных за первое полугодие 2020 года апартаментов и помещений в небоскребе превысила 5,1 тысячи квадратных метров. Высотную недвижимость приобрели 66 миллионеров, заплатив 2,84 миллиарда рублей, или в среднем 555 тысяч рублей за квадратный метр, указывалось в пресс-релизе. Примечательно, что, по данным пресс-службы башни "Федерация", основной спрос пришелся на второй квартал 2020 года – с апреля по июнь было реализовано 35 лотов, что на 4 больше показателя первого квартала этого года, а средневзвешенная цена лота выросла за квартал на 11% — до 48 миллионов рублей.