МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ, Валерия Кузнецова. Подорожание продуктов в мире, зафиксированное ООН, можно объяснить нарушением производственных и логистических цепочек из-за пандемии, а также локальным дефицитом на фоне снижения объемов производства. России это пока не коснется в значительной степени, поскольку рост цен на продовольствие будет нивелирован сезонной дефляцией, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.

На фоне нестабильной обстановки на рынках, обусловленной пандемией COVID-19, мировые цены на продовольствие в июне выросли впервые с начала 2020 года. По итогам первого месяца лета индекс цен на продовольственные товары Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) составил 93,2 пункта, что на 2,2 пункта (2.4%) выше пересмотренного показателя мая 2020 года.

При этом на российском потребительском рынке в ближайшее время особого увеличения цен на полках магазинов ждать не стоит, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Подорожание продуктов до конца года отложит низкая покупательная способность, а урожай, собранный в южных регионах России, позволит сбалансировать цены по всей стране.

КТО ВИНОВАТ

Непростая ситуация, которая сложилась в мировой экономике, стала причиной резкого роста стоимости продовольственных товаров. Опрошенные "Прайм" эксперты видят несколько причин, которые на данный момент приводят к повышению цен.

Главной причиной повышения мировых цен является то, что в период пандемии во многих странах были нарушены производственные цепочки. Были задержаны поставки как готовой продукции, так и сырья, необходимого для ее производства. "Сейчас мы получаем отголоски не только всех этих нарушений, но и проблем, связанных с локальным дефицитом чего-либо на фоне снижения объёмов производства", — объясняет генеральный директор информационного агентства INFOLine Иван Федяков.

Кроме того, существуют и косвенные причины, которые невозможно не заметить. Практически во всех странах монетарная политика серьезно начала смягчаться – процентные ставки были снижены, где то- даже до нуля, а в отдельных регионах – до отрицательных значений.

"Это привело к тому, что у инвесторов появились свободные деньги, которые они направили не в реальный сектор экономики (начали строить фабрики, заводы, решать проблемы с занятостью населения), а вложили в финансовый и товарно-сырьевой рынки", — считает Федяков. По его словам, несмотря на кризис, который переживают крупнейшие страны мира, индексы, показывающие уровни экономической и финансовой активности, находятся на максимуме, как будто никакой пандемии и проблем не было.

"Крупные вложения во фьючерсы на товарно-сырьевых рынках влияют на рост сырья, необходимого в производстве конечных продуктов. И вот здесь я вижу предпосылки к инфляции — вслед за смягчением монетарной политики, которое сейчас проводят финансовые регуляторы", — считает Федяков.

ДОРОГО НЕ БУДЕТ

Благодаря тому, что рост мировых цен на продовольствие проявился летом, резкого подорожания продуктов в России не произойдет. Рост цен будет сдержаться дефляционным давлением, так как уже в ближайшие недели на прилавках магазинов появится урожай этого года.

"Я думаю, что до глубокой осени резкого скачка цен не произойдет. При этом надо понимать, что динамика цен будет неравномерна по разным категориям товаров. К примеру, рынки мяса и сахара существенно консолидированы. Небольшое количество игроков, поставщиков смогут диктовать свои условия", — рассуждает Федяков.

Есть надежда и на то, что цены не пойдут вверх ускоренными темпами в других категориях товаров, не связанных с урожаем. "В кризис 2015-2016 годов ритейлеры крайне осторожно перекладывали рост закупочных цен на стоимость товаров на полке. Я думаю, и в этот раз они сделают так же. Если цены и будут расти, то очень умеренно, потому что доходы населения находятся под давлением, а значит и покупательная способность ниже", — объясняет аналитик по потребительскому сектору Райффазенбанка Егор Макеев.

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ

В этой ситуации помочь людям пережить подорожание продуктов могло бы государство. В разных странах существуют программы продовольственной помощи малоимущим, предполагающие раздачу продуктов или баллов на специальные карты, которые можно отоварить в продуктовых магазинах.

Например, в США существуют food stamps- продуктовые талоны, или ежемесячные дотации на пластиковые карты, которые получатели могут потратить только на еду. Некоторые категории населения могут получить коробку с продуктами первой необходимости – особенно актуально это стало во время пандемии.

Председатель правления Международной конференции обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что подобные программы в настоящий момент очень бы помогли людям и государству в целом.

"Повышение цен на продовольствие окажется чувствительным для экономики, так как большая часть доходов малоимущих семей, и тех, кто не успел оправиться после карантина, будет направлена на продукты, а снижение спроса на другие товары приведет к замедлению роста экономики", — пояснил он.​