МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания Alexion Pharmaceuticals выплатит 21 миллион долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) для урегулирования обвинений в нарушении законов США и неправомерном продвижении лекарственного препарата Soliris в России и Турции, сообщил регулятор в релизе.

Soliris — иммунодепрессант, который Alexion продает с 2007 года. В прошлом году выручка от продаж этого препарата достигла почти 4 миллиардов долларов, что составило около 80% от общей выручки компании за этот год.

"Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила, что… фармацевтическая компания Alexion Pharmaceuticals Inc. согласилась выплатить более 21 миллиона долларов для урегулировании обвинений в том, что она нарушала положения Закона США о коррупции за рубежом (FCPA) при ведении бухгалтерского учета и внутреннем контроле", — говорится в заявлении.

Как выявил регулятор, с 2011 по 2015 год Alexion Russia осуществляла неправомерные выплаты российским правительственным чиновникам в сфере здравоохранения для продвижения препарата Soliris. Подобная практика была выявлена и в Турции в 2010-2015 годах, отмечается в релизе, причем оба подразделения вели фальшивые бухгалтерские записи об этих выплатах, что не было выявлено внутренним контролем. SEC также выявил нарушения в ведении учета подразделений компании в Бразилии и Колумбии.

Alexion Pharmaceuticals — американская фармацевтическая компания, основанная в 1992 году. Производит и подает препараты Soliris, Ultomiris, Strensiq и прочие. Штат компании составляет около 2,5 тысячи человек.