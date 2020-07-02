МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Компания "АндерСон" планирует начать поставки замороженных кондитерских изделий, полуфабрикатов и детских перекусов в Китай, ОАЭ и Европу в течение ближайших двух лет, сообщила РИА Новости основательница сети семейных кафе и кондитерских Анастасия Татулова.

Она пояснила, что продукция будет поставляться в другие страны под брендом "АндерСон". "Мы хотим, чтобы наша продукция продавалась не только в России. И на Китай мы смотрим, и ОАЭ нам интересны, и на Европу смотрим, нам просто для этого надо усилить производственную базу. И мы сейчас над этим всеми способами работаем. Это будет заморозка, замороженная "кондитерка", полуфабрикаты, детский перекус, который мы сейчас готовим", — рассказала Татулова.

По ее словам, в настоящий момент компания занимается разработкой продуктов и тестированием, а также ищет новую производственную площадку или место для ее строительства. "На существующей фабрике мы будем уже скоро близки к предельной мощности. Рассчитываем, что в горизонте двух лет мы точно выйдем на экспорт", — пояснила она.

Ранее российский предприниматель Александр Лебедев совместно со своей супругой Еленой Перминовой приобрели 33% в компании "АндерСон". Как пояснила основательница сети, на момент сделки "АндерСон" искал партнера для расширения бизнеса около года и уже начал реализовывать инвестпрограмму, взяв на это кредит в Сбербанке на сумму порядка 60 миллионов рублей. Сделка с другим инвестором была заморожена из-за начавшейся пандемии.

По словам Татуловой, сделка с Лебедевым и его супругой — это удачное партнерство, так как их гостиничные и ресторанные проекты могут создавать коллаборации с "АндерСон". Помимо этого, Лебедев развивает электросуда. "Хочется еще "АндерСон" на электрическом корабле открыть. Меня эта идея жутко заряжает! <…> Мы с ним (Лебедевым — ред.) договорились, что у него есть 33% во всем, что делает "АндерСон". Если мы решим в рамках "АндерСона" выпускать еще космические корабли, там тоже у Лебедева будет доля", — пояснила Татулова.

Компания "АндерСон" была основана в 2009 году. Это фабрика-кухня и сеть из 44 семейных кафе-кондитерских, почти половина из них работают по франшизе в России, Казахстане, Азербайджане и Белоруссии. В результате ограничений, связанных с коронавирусом, компания закрыла 6 заведений. Оборот группы в 2019 году составил более 2,2 миллиарда рублей.