МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился при подготовке директив для совета директоров не предусматривать выплату дивидендов "Аэрофлотом" за прошлый год, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Аэрофлот — российские авиалинии" при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного общества и порядке их выплаты по итогам деятельности за 2019 год не предусматривать выплату дивидендов за 2019 год", — говорится в документе.

Чистая прибыль группы "Аэрофлот" в 2019 году по новым стандартам МСФО составила 13,5 миллиарда рублей. Дивидендная политика "Аэрофлота" предусматривает выплату дивидендов на уровне 25% чистой прибыли по МСФО. Однако за 2018 год авиакомпания выплатила дивиденды из расчета 2,6877 рубля на акцию на общую сумму 2,857 миллиарда рублей, что составляет около 50% чистой прибыли по МСФО. За 2017 и 2016 годы также выплачивалось 50% чистой прибыли по МСФО.

Основной владелец "Аэрофлота" — государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании. Остальные акции принадлежат институциональным инвесторам, физическим лицам, менеджменту компании.