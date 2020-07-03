МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Наличие визы еще не означает, что вас пустят в Шенгенскую зону беспрепятственно. Въезд не в ту страну, в которую получалась виза, отсутствие документа, подтверждающего цель поездки, вирусное заболевание, а также беременность и опьянение могут стать основанием для ограничения въезда. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат, партнер юридической группы "Яковлев и партнеры" Вероника Сальникова.

"Для совершения путешествия в страны, входящие в Шенгенскую зону, необходима виза, которая оформляется через представительство той страны, в которую планируется поездка — то есть является первой страной въезда. В последующем, либо в эту же поездку заявитель может посетить и иные страны Шенгенской зоны”, — добавила она.

Подавая документы на визу, заявитель может столкнуться с отказом, который вероятен по ряду причин, первой из которых является неполный или ненадлежащий пакет документов.

Каждое государство выдвигает свои требования к документам, и помимо установленного перечня, заявители, как правило, прикладывают ряд дополнительных документов, обосновывающих сведения, заявленные в анкете. "Необходимо очень внимательно изучить требования к документам и перед подачей проверить, все ли собрано в надлежащем виде. Несоответствие сведений в документах (или даже подложность сведений, подделанные справки) либо отсутствие какой-то бумажки может стать причиной отказа", — отметила эксперт.

Также отказать в выдаче визы могут, если предоставленные документы содержат неактуальные данные. Например, в России выдают загранпаспорт сроком на 10 лет и, получая визу через 5-8 лет после выдачи паспорта, внешность заявителя может сильно отличаться. Некоторые страны Шенгенской зоны при приеме документов обращают внимание на это, сличая фотографию для визы и паспорт, и могут отказать даже в приеме документов.

Кроме того, в некоторых странах есть ограничения, касающиеся недавнего посещения других стран и действующей одновременно визы в паспорте в эти страны. Например, наличие визы в Сирию (или иную арабскую страну, где идут вооруженные конфликты) может стать поводом для отказа в выдаче европейской визы. При этом о причинах отказа заявителю не сообщают, сказала Сальникова.

Препятствиями в получении визы также могут стать нарушение правил посещения стран или правонарушения, а также отсутствие денег. По словам юриста, у каждой страны есть нормативы, сколько необходимо туристу денег для пребывания в стране (на питание, проживание). Если заявитель при подаче документов не может подтвердить наличие денежных средств на счете в банке или дохода, то не исключено, что в визе будет отказано.

Это самые распространенные причины для отказа в визе. Однако наличие визы тоже не означает, что въезд в страну Шенгенской зоны гарантирован, предупреждает эксперт.

“При пересечении границы документы проверяются пограничниками, службами безопасности и таможенными органами, у которых также могут появиться вопросы: въезд не в ту страну, в которую получалась виза, поддельный паспорт или виза — в том числе несоответствие сведений в паспорте с базой данных или отсутствие транзитной визы, отсутствие документа, подтверждающего цель поездки (бронь отеля, приглашение от родственника или медицинской клиники и другое), заболевание (инфекционное, вирусное, неопределенной этимологии). Беременность и опьянение тоже являются основанием для ограничения въезда в страну. Если ФИО заявителя отмечено в списке лиц, которым не рекомендовано посещать страны Шенгенской зоны, ему также могут отказать во въезде,” — сообщила Сальникова.