МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. РЖД ввели новый дизайн бланка электронного билета, заметил корреспондент РИА Новости.

Новый бланк электронного билета компания планировала ввести в первом полугодии 2020 года. Однако в пресс-службе РЖД в апреле РИА Новости сообщали, что отложат это из-за ситуации с коронавирусом. В итоге, новый бланк электронного билета появился практически в заявленный срок. В пресс-службе РЖД уточнили РИА Новости в пятницу, что пока новый бланк электронного билета есть при покупке в приложении, а при покупке билета через сайт он появится позже.

РЖД отмечали, что новый электронный билет будет максимально понятным, функциональным и персонализированным. Корреспондент РИА Новости для примера купил через официальное приложение РЖД электронный билет из Москвы в Тверь в плацкарт (потом он был возвращён, чтобы другие пассажиры могли его купить). Как и обещала компания, на новом бланке более крупным шрифтом написаны номер поезда, вагона, места, время, дата и станция отправления.

Указаны там и адрес вокзала, даже ближайшая станция метро, часовой пояс, время в пути. Новый билет содержит информацию с подробным описанием тарифа и класса обслуживания, удобств в вагоне и поезде, персональной схемой размещения пассажира. Это проиллюстрировано картинками и текстом. РЖД ранее отмечали, что в случае распечатки бланка нового электронного билета, его можно сложить несколько раз, и информация на нем будет удобна для восприятия.

Билет был выбран на верхнюю полку. В бланке картинкой и текстом указано место для размещения багажа. "Багаж можно разместить на третьей полке над вами", — написано на билете. В одном из рабочих вариантов на бланке была видна просьба для пассажиров нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время. Потом компания показывала вариант и без неё. В запущенном варианте нового билета данной просьбы нет.

Есть строчка про экологию. "Выбирая поездку на поезде, вы снижаете количество выбросов CO 2 на ~ 9.80 кг по сравнению с поездкой на то же расстояние на личном автомобиле", — написано в билете.