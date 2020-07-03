МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" за разницу в качестве капсул для стирки Ariel, которые реализуются в России и в Европейском союзе, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

В начале декабря ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом. Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения, они должны были быть исполнены в течение 30 дней с момента получения, однако ФАС неоднократно продлевала сроки их исполнения. Как Кашеваров отмечал в декабре 2019 года, в случае неисполнения предупреждения против компаний будут возбуждаться антимонопольные дела, которые предполагают штраф до 500 тысяч рублей.

"ФАС России возбудила дело в отношении ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" по признакам нарушения закона "О защите конкуренции". Выданное ранее службой предупреждение о прекращении таких действий компания не выполнила", — сообщил Кашеваров.

"Напомню, что общество импортирует на территорию Российской Федерации стиральные капсулы бренда Ariel, отличающийся по качественным показателям и условиям использования от продукции, реализуемой в ЕС, без нанесения соответствующей маркировки на продукцию бренда", — уточнил Кашеваров.

При этом он отметил, что служба продлила срок исполнения предупреждения для производителя Persil до конца июля, а для производителя стирального порошка Ariel — до 9 июля.

"Срок исполнения предупреждений ООО "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск" 9 июля 2020 года, ООО "Хенкель Рус" — 31 июля 2020 года", — заключил замглавы ФАС.