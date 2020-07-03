МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Совет директоров авиакомпании "Аэрофлот" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год, сообщается в материалах компании.

"Одобрить и рекомендовать предстоящему 27 июля 2020 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО "Аэрофлот" в связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО "Аэрофлот" кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по акциям ПАО "Аэрофлот" по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать", — говорится в сообщении.

В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился при подготовке директив для совета директоров не предусматривать выплату дивидендов "Аэрофлотом" за 2019 год.

Чистая прибыль группы "Аэрофлот" в 2019 году по новым стандартам МСФО составила 13,5 миллиарда рублей. Дивидендная политика "Аэрофлота" предусматривает выплату дивидендов на уровне 25% чистой прибыли по МСФО. Однако за 2018 год авиакомпания выплатила дивиденды из расчета 2,6877 рубля на акцию на общую сумму 2,857 миллиарда рублей, что составляет около 50% чистой прибыли по МСФО. За 2017 и 2016 годы также выплачивалось 50% чистой прибыли по МСФО.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании. Остальные акции принадлежат институциональным инвесторам, физическим лицам, менеджменту компании.