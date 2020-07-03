МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российские авиакомпании и аэропорты в основном устранили нарушения рекомендаций по мерам против коронавируса, сообщает Росавиация.

"Авиакомпаниям и аэропортам, где выявлены недостатки, даны указания принять исчерпывающие меры для их устранения. Поручением Росавиации в организациях гражданской авиации определены персонально ответственные должностные лица, отвечающие за неукоснительное выполнение методических указаний", — говорится в сообщении.

"В настоящее время выявленные несоответствия в основном устранены. Вопрос находится на постоянном контроле Росавиации и ее территориальных управлений, а также Минтранса России", — отмечает ведомство.