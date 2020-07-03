ЛОНДОН, 3 июл — ПРАЙМ. Правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited инвестируют более одного миллиарда долларов в британскую телекоммуникационную компанию OneWeb, спасая последнюю от банкротства, сообщили РИА Новости в компании.

"Консорциум правительства Великобритании и Bharti Global Limited обязались предоставить более 1 миллиарда долларов США для приобретения OneWeb и финансирования полного перезапуска бизнес-операций", — говорится в заявлении OneWeb.

Заключенное соглашение подлежит утверждению кредиторами OneWeb, судом по делам о банкротстве, а также регулирующими органами. Ожидается, что все формальности будут завершены к четвертому кварталу текущего года.

Доля, которую стороны договорились приобрести в OneWeb, не раскрывается, однако по данным издания Telegraph, правительство Великобритании наряду с консорциумом инвесторов получат 20% в компании.

OneWeb планировала создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В конце марта компания подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк.