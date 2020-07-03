МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ, Валерия Кузнецова. Еще на месяц, до 1 августа, Росавиация продлила запрет на международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения в мире коронавирусной инфекции.

"До 23.59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", — указано в телеграмме Росавиации, адресованной российским аэропортам и авиакомпаниям. Росавиация отклонила заявку "Победы" на субсидии за потери из-за коронавируса

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", отмечают, что авиакомпании большую часть денег зарабатывают именно в летний сезон, каждая неделя простоя самолетов – это весомый удар по российской авиации. Особый риск банкротства навис над компаниями, специализирующимися на туристических чартерных перевозках. При этом стоимость авиабилетов сразу после открытия международных границ до небес не взлетит.

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ

Наиболее негативно уже существующий запрет отразился на аэропортах, считает глава аналитической службы "Авиапорт" Олег Пантелеев. Для операторов аэропортов международные рейсы наиболее привлекательны, так как сборы от пассажиров международных воздушных линий выше, чем на внутренних линиях.

"Под серьезным ударом находятся авиакомпании, которые специализировались на туристических чартерных перевозках на зарубежные курорты. Для них дополнительная неделя простоя – это серьезнейший удар по бюджету", — отмечает эксперт.

Так как основные деньги большинство авиакомпаний зарабатывают именно в летний сезон, крупные российские сетевые перевозчики, имеющие значительную долю бизнеса в сегменте международных перевозок, тоже недополучат свои доходы, объясняет заместитель директора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон.

"Во многом пострадают лоукостеры, которые и без того балансировали на грани рентабельности. Увеличение пассажиропотока за счет сокращения цены в ближайшее время мы вряд ли увидим", — считает он.

Чтобы выжить, авиакомпании пытаются найти возможности загрузить свои самолеты на существующие направления. К примеру, Azur Air, которая ранее специализировалась только на международных чартерах, сейчас выполняет полеты по внутрироссийским направлениям.

"Другие авиакомпании также переориентировали часть своих провозных емкостей на внутренний рынок. Это дало им возможность хотя бы немного компенсировать проблемы с международным сообщением", — считает Пантелеев.

Однако даже такое лавирование между внутренними и международными рейсами не гарантирует авиакомпаниям финансовую стабильность в будущем. Для многих перевозчиков сохраняются риски банкротства.

СПРОСА НЕ БУДЕТ

Гражданская авиация, включая все свои структуры — авиакомпании, аэропорты, ремонтные заводы, на данный момент способна обеспечить любой спрос пассажиров на авиаперевозки. Однако есть опасения, что после снятия ограничений ожидаемого спроса не последует, так как покупательная способность населения значительно снизилась, считает президент фонда "Партнер гражданской авиации" Олег Смирнов.

Пантелеев отмечает, что за всю историю гражданской авиации подобных ситуаций не было. Риск банкротства перевозчиков сохраняется, так как большая часть авиакомпаний пока не проводила существенного сокращения банка своих самолетов.

"Это значит, что предложение кресел превышает существующий на рынке спрос. В этой ситуации у компаний нет возможности повышать тарифы на перевозки", — объясняет эксперт.

ЦЕНЫ КАК ВСЕГДА

Из-за финансового краха многие компании будут вынуждены уйти с рынка, конкуренция снизится. А это значит, что тарифы на перевозки подрастут. По мнению Пантелеева, значительного роста цен на авиаперевозки относительно уровня 2019 года можно ожидать в первом квартале 2021 года, примерно к марту.

Однако до этого времени изменений цен на билеты не будет. Необходимо понимать, что стоимость билета включает в себя не только саму авиаперевозку и сборы аэропорта. Топливный сбор, который тоже имеет немалое значение в ценообразовании, недавно снизился, так как стоимость нефти в начале года падала до минимальных значений, объясняет Квон.

"Так как нефтепродукты в основном поставляются авиакомпаниям по долгосрочным контрактам, даже если сейчас произойдет резкий скачок цены на нефть, увеличения цены билета сразу не случится", — считает он.

БЕЗ ПОМОЩИ НЕ ОБОЙТИСЬ

В ближайшее время авиакомпаниям будет сложно обойтись без помощи государства, продление запрета полетов за рубеж еще на месяц усугубит экономическую ситуацию всех авиакомпаний.

"Вскоре начнется массовое исчезновение авиакомпаний ввиду их финансового коллапса. Правительства всех стран мира очень значительно помогают авиакомпаниям выдержать этот удар, подбрасывая им миллиарды долларов. Я думаю, и наше правительство пойдет по этому пути. В противном случае есть вероятность лишиться транспорта под названием воздушный", — считает Смирнов.

В мае Росавиация приняла положительные решения по заявлениям на получение субсидий 18 авиакомпаний на общую сумму 9,454 млрд рублей. Средства будут направлены на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по апрель 2020 года, пояснили в Росавиации. Также не менее 60% от предоставленных средств должны быть направлены на компенсацию расходов на оплату труда авиационного персонала, не более 30% — на оплату лизинговых платежей и не более 10% — на оплату стоянки простаивающих воздушных судов.

Однако и этих субсидий недостаточно для того, чтобы вся гражданская авиация смогла остаться на плаву, считает Квон.

"При этом четырем основным компаниям ("Аэрофлот", S7 Airlines, "ЮТэйр" и "Уральские авиалинии"), безусловно, не дадут умереть", — заключил он.