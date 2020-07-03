МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Новые поправки к закону об основах туристической деятельности в РФ не устраивают туристический бизнес, поскольку они позволяют любому предпринимателю, который внесет взнос в некий гарантийный фонд, попасть в государственный реестр туроператоров, что позволит мошенникам вновь проникнуть на туристический рынок, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Он отметил, что механизмы, которые сейчас представлены на рассмотрение Государственной думы в поправках ко второму чтению закона об основах туристической деятельности, не устраивают на сегодняшний день туристическое сообщество и участников рынка.

"При принятии поправок откроется окно для предпринимателей-мошенников. На российском туристическом рынке мы уже сталкивались с такими предпринимателями лет 10-15 назад. Тогда приходили люди, которые называли себя туроператорами, демпингуя, они собирали деньги с рынка и убегали за рубеж. Туристическое сообщество справилось с этой проблемой и нашло возможности исключить приход таких мошенников — это включение в единый федеральный реестр туроператоров", — сказал он на пресс-конференции.

Игнатьев напомнил, что сегодня для вступления в Единый федеральный реестр туроператоров компаниям требуется оформить банковскую и страховую гарантию, а так же сформировать фонд персональной ответственности.

"После внесения поправок в закон о туризме любой предприниматель, который оплачивает взнос в новый гарантийный фонд, сможет войти в государственный реестр и работать под названием "российский туроператор". Таким образом, снова открывается окно для недобросовестных предпринимателей. Необходимо закрыть это окно и убрать эту возможность для мошенников", — подчеркнул он.