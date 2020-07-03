МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Интернет-продажи крупных и средних предприятий торговли России в мае выросли в 2,8 раза в годовом выражении, а по сравнению с апрелем текущего года они повысились на 12,2%, говорится в докладе Росстата.

"В условиях, когда многие розничные магазины закрыты из-за пандемии COVID-19, онлайн-продажи электронной коммерции набирают обороты. В мае 2020 года объемы продажи через интернет крупных и средних торгующих организаций по сравнению с апрелем 2020 года выросли на 12,2% (в сопоставимых ценах), с маем 2019 года — в 2,8 раза", — говорится в докладе.

Статистическое ведомство добавляет, что в результате доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций составила 6,8% против 2,3% в мае 2019 года. В апреле данный показатель составлял 6,6%.

Ранее Росстат сообщил, что оборот розничной торговли в РФ в мае 2020 года упал на 19,2% в сопоставимых ценах по сравнению с маем прошлого года, по сравнению с апрелем он повысился на 6,7%. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в мае уменьшился на 8,6% к маю прошлого года, оборот непродовольственной розницы упал на 29,2%.