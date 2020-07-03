МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Объем платных бытовых услуг в России в мае 2020 года вырос почти на 30% по сравнению с апрелем, выручка парикмахерских и химчисток в месячном выражении подросла кратно, свидетельствуют данные Росстата.

В мае объем платных бытовых услуг составил 40,5 миллиарда рублей, что на 52,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом по сравнению с апрелем их объем вырос на 29,7%. Среди видов бытовых услуг в мае снижение в месячном выражении показали, в частности, услуги по прокату.

По услугам парикмахерских и салонов красоты снижение выручки к маю 2019 года составило 69,6%, а к апрелю 2020 года — рост в 1,9 раза. В абсолютных значениях выручка по этому виду бытовых услуг достигла 3,4 миллиарда рублей. "В топ-5 регионов с наибольшим объемом оказанных парикмахерских услуг попали: Челябинская, Кемеровская и Волгоградская области, Севастополь и Приморский край", — сообщили в Росстате.

Объемы услуг прачечных, а также химчистки и крашения одежды показали в мае 2020 года прирост по сравнению с апрелем в 2,2 раза. Правда, по сравнению с маем 2019 года их выручка упала на 78,8%. Как отмечается в докладе Росстата, в абсолютных значениях выручка химчисток по России в целом составила почти 196,9 миллиона рублей.

"В топ-5 регионов, где прачечные и химчистки показали наибольшую выручку попали: Севастополь, Краснодарский край, Новосибирская и Тюменская области, Республика Башкортостан", — отметили в статистическом ведомстве.

Рост в мае по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали в том числе услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств; ремонту и техническому обслуживание бытовых машин и приборов; ремонту и строительству жилья и других построек; ремонту и пошиву обуви и одежды.