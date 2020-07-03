МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов, группа Globaltrans, объявила о запуске программы обратного выкупа своих бумаг (buy back), получив одобрение акционеров, говорится в релизе компании.

"Globaltrans Investment PLC… сегодня объявила о запуске программы обратного выкупа, получив одобрение своих акционеров на внеочередном собрании, состоявшемся 12 мая 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа buy back предназначена для глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, котирующихся, в основном, на Лондонской фондовой бирже, и будет действовать в течение года с момента проведения внеочередного собрания акционеров.