МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Объём платных туристических услуг в России в мае 2020 года снизился на 98,4% в годовом выражении и составил 200 миллионов рублей, сообщает Росстат.

По сравнению с апрелем 2020 года снижение туристических услуг составило 44,7%. В докладе Росстата отмечается, что объём услуг в сфере туризма за январь-май 2020 года снизился на 42,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Услуги проживания в гостиницах и иных аналогичных объектах размещения в мае 2020 года составил почти 2,4 миллиарда рублей — рост на 2% по сравнению с апрелем текущего года. Однако по сравнению с маем 2019 года — спад оценивается в 87,1%.

Выручка специализированных коллективных средств размещения в мае составила 500 миллионов рублей — спад в годовом выражении на 95,8%, из них санаторно-курортные организации выручили 300 миллионов рублей (падение к маю 2019 года на 97,1%).

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин признал, что туристическая отрасль оказалась не только одной из самых пострадавших в ситуации с пандемией COVID-19, но и самой перспективной. Он уточнил, что поскольку потенциал туризма в России очень высок, то он в текущих условиях приобретает стратегическое значение.