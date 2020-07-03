МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Роспотребнадзор до конца года запретил выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, исключение сделано для проживающих в Арктической зоне, следует из санитарно-эпидемиологических правил.

"Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания", — говорится в документе.

Уточняется, что исключением является отдых детей, проживающих в Арктической зоне РФ. Дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами.

Количество детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости.

Правила действуют до 1 января 2021 года.