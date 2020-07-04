МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина.

"Около 500 тысяч малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику новой коронавирусной инфекции. Правила ее предоставления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявку на выплату можно будет подать с 15 июля по 15 августа через личный кабинет налогоплательщика. У организации, которая претендует на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, которая превышает три тысячи рублей. Кроме того, она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

На субсидию могут претендовать те, кто ведет бизнес гостеприимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные НКО. Ее размер составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника организации по численности на май этого года.

Подчеркивается, что необходимость выплат связана с требованиями Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Согласно им, работающие с клиентами предприятия должны обеспечить сотрудников масками и перчатками, измерять им температуру и принять меры для соблюдения социальной дистанции.

На дополнительные выплаты правительство России уже выделило 20 миллиардов рублей. Субсидия будет доступна компаниям, в которых занято около 1,8 миллиона человек.