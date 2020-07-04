ЛОСЕВО (Воронежская обл.), 4 июл — ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" открыла движение по новому платному участку трассы М4 "Дон" в обход села Лосево и города Павловска в Воронежской области.

"Участок длиной 85,17 километра проходит по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Дорога имеет техническую категорию 1Б и четыре полосы движения с разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях. Разрешенная скорость движения составляет 110 км/ч", — говорится в сообщении компании к открытию.

Отмечается, что на участке будет два пункта взимания платы: на 636-м километре автодороги, где будет функционировать 16 полос оплаты проезда, шесть из которых могут работать в реверсивном режиме, и второй пункт взимания платы, на 672-м километре дороги, на съезде в город Павловск.

На обходе работает автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), поясняет "Автодор".

Строительство и обустройство участка велось в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения госкомпании "Автодор" и ООО "Трансстроймеханизация". Строительство обхода началось в мае 2017 года и завершилось в июне 2020 года.