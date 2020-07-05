МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. На фоне пандемии коронавируса цены на золото демонстрируют весьма стабильную динамику, которой могут позавидовать другие активы. Их волатильность весьма незначительна, а в целом с середины марта котировки выросли почти на 12%. Вложения в золото наращивают банки и инвестфонды, при этом стоимость акций золотодобывающих компаний растет не в пример большинству участников рынка.

Неудивительно, что биржевые цены на драгметалл штурмуют исторические максимумы. На уходящей неделе они превысили 1800 долларов за тройскую унцию. Правда, потом котировки откатились назад, однако вероятность повторного пробития этой и более высоких отметок высокая. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты объясняют это совокупностью причин, среди которых COVID-19 – важная, но не главная.

Во многом рост складывается из-за монетарных стимулов Федеральной резервной системы. Американский регулятор понизил ставку до нулевой отметки, в связи с чем доходности по безрисковым казначейским облигациям упали ниже 1% годовых, говорит портфельный управляющий QBF Денис Иконников. Кроме того, Федрезерв начал агрессивную политику количественного смягчения, которая заключается в эмиссии долларов и покупке облигаций.

Последовательное снижение ставок, зачастую, вызывает рост цен на товары. В 2021 году долларовая инфляция может превысить 3%." Многие правительства поддерживают стимулирование экономики через различные программы прямой, адресной, экстренной помощи. Зачастую, поддержка не ограничивается расходованием государственных резервов, многие правительства включили "печатный станок", — указал старший персональный брокер по международным рынкам "БКС Брокер" Александр Бартенев.

По его словам, давление избыточной ликвидности влечет за собой снижение курса валют развивающихся рынков. С точки зрения управления рисками, сохранения от обесценения текущих резервов, многие ЦБ продолжают программу скупки золотовалютных резервов в увеличенных объемах. Этот процесс идет по всему миру, особенно, в развивающихся странах.

КОЛЬЦА, СЕРЬГИ И ЦЕПОЧКИ

Обычные граждане чаще всего сталкиваются с золотом не в виде биржевых котировок, а на прилавках ювелирных магазинов. Там их подстерегает неприятный сюрприз: по данным Гильдии ювелиров, с начала года золотые украшения подорожали на 32%, а уже в сентябре возможен рост еще на 30%. Это связано с подорожанием сырья на биржах и, как следствие, ростом его "физических" цен для изготовителей украшений.

По словам председателя правления банка "Фридом финанс" Геннадия Салыча, унция основного драгметалла сейчас стоит 1780 долларов, а это около 4000 рублей за грамм (против 3000 рублей в новогодние праздники). В начале января унция стоила на бирже 1520 долларов (подорожала с того момента на 17%). Но вместе с этим упал рубль, добавив к долларовой цене еще 15%, итого вышло +32% с начала января.

В этой ситуации ювелирам приходится заботиться о рентабельности производства."Это весомая причина для того, чтобы ювелиры начали переписывать ценники. Все зависит от типа ювелирных изделий и их состава. Чем больше металла, например золота, то вполне вероятно удорожание вслед за ростом цен на золото на рынке", — говорит он.

С другой стороны, далеко не все изделия подорожали на треть: многие магазины на фоне снижения спроса из-за коронавируса продолжают распродавать остатки старых коллекций по прежним ценам. Значительно дорожают популярные изделия (например, обручальные кольца), только что поступившие в продажу.

БИРЖЕВЫЕ КОТИРОВКИ

В перспективе до конца года эксперты прогнозируют продолжение тенденции к росту биржевых цен на золото. "Закачивание" ликвидности на рынки, скорее всего, продолжится, что может привести к ослаблению доллара. В связи с этим инвесторы все чаще начнут переключаться на другие защитные активы, среди которых золото.

Дело в том, что основной драйвер для драгметаллов все-таки не ювелирная отрасль — на нее приходится 50% продаж, и там объемы стабильны почти круглый год. Реально ценой двигают инвестиционные фонды, на долю которых приходится 40% всего спроса. И вот он очень подвижен.

В периоды кризисов и политической неопределенности золото находится в топе инвестиционных идей из-за хеджирующих свойств по отношению к другим долларовым активам. Именно это происходит сейчас.

"На носу выборы в США, и уже сейчас понятно, что они будут непростыми, поэтому спрос на золото может быть повышенным вплоть до первых чисел ноября. В ближайшие 4 месяца мы вполне можем увидеть, как золото поднимается до 2000 долларов (еще +12%)", — отмечает Салыч.

С этой оценкой согласны большинство аналитиков рынка, а вот еще более существенного подъема котировок они не ожидают. "На наш взгляд, после сокращения промышленных и корпоративных рисков, хеджирование национальных активов будет происходить в меньшей степени, что существенно снизит спрос на драгоценный металл. И лишь в случае реализации второй волны COVID-19 или повторного закрытия экономики, риск может по-прежнему поддержать рост цены", — прогнозирует Бартенев.

ПОРА СКУПАТЬ ЗОЛОТО?

Впрочем, цены в ювелирных магазинах не зависят от биржевых котировок напрямую – вмешивается еще ряд факторов, таких, как общая ситуация в экономике, спрос и курс рубля к доллару. "Если рубль сумеет вернуться к 66-67 за доллар, то грамм золота может стоить примерно 4200 рублей, то есть на уровне конца апреля (считайте, что кольца подорожают сначала на 30% летом, потом еще до 5% осенью)", — подсчитал Салыч.

Если же рубль просядет к 75 за доллар, то грамм золота в России может подняться и до 4700 рублей, чего не случалось еще никогда. При таком сценарии (маловероятном, но все же) за весь год золотые изделия могут стать дороже почти на 50%, полагает эксперт.

В свою очередь, финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов не видит возможностей для роста цен на 30%. "Более вероятный сценарий – 5–10%. Скачок стоимости сразу на треть ударит по спросу, который и так просел из-за кризиса", — говорит он.

По информации "СберДанных", с 15 по 21 июня россияне потратили на ювелирные изделия на 25% меньше, чем за тот же период в 2019 году. Падение в мае год к году составило 72%, что естественно в условиях карантина. Сегодня карантины сняты, но уровень расходов россиян значительно снизился. Ювелирные украшения – предмет не первой и даже не второй необходимости, поэтому спрос на них будет восстанавливаться медленно. Итого: золото как защитный актив будет более востребовано, чем ювелирные украшения, поэтому рост стоимости золота и ювелирных украшений не будет одинаковым, полагает Кленов.

В целом эксперты не советуют бросаться скупать драгметалл и изделия из него. Конечно, если у вас намечается свадьба или иное торжество, лучше приобрести украшения прямо сейчас, поскольку рост цен до конца года весьма вероятен. А вот как инвестиционная идея для граждан это не выдерживает критики – при последующей продаже изделия значительно теряют в цене из-за отсутствия спроса, ведь устоявшейся традиции дарить много золота на праздники в России нет.