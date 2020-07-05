МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Правительство по поручению президента России Владимира Путина выделило около 7,5 миллиарда рублей на июльские выплаты медработникам, находящимся в контакте с больными коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Около 7,5 миллиардов рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом", — говорится в сообщении.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, ранее распорядился глава государства. Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля, затем этот срок был продлен до конца лета.

В рамках поручения президента врачи получают по 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тысяч рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых – по 25 тысяч рублей. Средства на это выделяются из резервного фонда правительства.

Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.