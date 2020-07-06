МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Авиакомпанию для Дальнего Востока планируется создать на базе дочерней авиакомпании "Аэрофлота" — "Авроры", пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на дорожную карту Минтранса РФ.

Как рассказали изданию сотрудники двух авиакомпаний Дальневосточного федерального округа (ДФО) и подтвердили два федеральных чиновника, Минтранс в конце июня разослал другим министерствам, правительству Сахалинской области, "Аэрофлоту" и "Авроре" дорожную карту по созданию дальневосточной авиакомпании.

Президент РФ Владимир Путин в январе поручил правительству проработать создание авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в ДФО и в труднодоступных районах страны. Глава Росавиации Александр Нерадько говорил, что авиакомпания может быть создана на базе действующего перевозчика. "Аэрофлот" предлагал для этого дочернюю "Аврору", но это может быть и новая компания.

Как следует из документа Минтранса, новую авиакомпанию не планируется создавать с нуля. Развивать перевозки с использованием бюджетных субсидий предполагается на базе "Авроры", крупнейшей авиакомпании в ДФО (на 51% принадлежит "Аэрофлоту", на 49% – Сахалинской области). Как пишет газета, "Аврора" по заданию правительства и совместно с региональными администрациями подготовила концепцию развития перевозок на Дальнем Востоке. Концепция завершена в июне и также разослана для ознакомления.

"Аврора" в концепции предполагает широко использовать среднемагистральные самолеты Airbus 320, также для проекта дополнительно потребуется пять SSJ100. Согласно концепции, будущая дальневосточная авиакомпания будет возить на SSJ100 по 800 тысяч человек в год, а на Airbus 320 — по 1,6 миллиона.

Два федеральных чиновника отметили, что документ пока не утвержден и подлежит обсуждению.