МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Росавиация одобрила аэропортам РФ субсидии за потери из-за коронавируса на общую сумму 1,4 миллиарда рублей, сообщает ведомство.

"За месяц получено 128 заявок от 89 аэропортов. Они обратились за субсидией на погашение расходов, понесенных ими во II квартале 2020 года. На сегодня приняты положительные решения о предоставлении субсидий по 40 заявкам за апрель и май на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Это составляет 12,9% от общего объема выделенных из федерального бюджета ассигнований", — говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что общая сумма поданных заявок составляет 3,7 миллиарда рублей (34% от всей суммы субсидии).