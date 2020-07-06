МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Вывозные рейсы в РФ из Армении, Казахстана, Израиля, Таджикистана, с Кипра планируются в понедельник, сообщила Минкомсвязь.

Ожидаются рейсы Ларнака — Москва, Ереван — Краснодар, Усть-Каменогорск — Новосибирск, Тель-Авив — Москва, Душанбе — Екатеринбург.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.