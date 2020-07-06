МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" приступил к строительству нового танкера типа "Афрамакс", который будет назван в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает "Роснефть".

Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan (Свет отечества), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.

"На судостроительном комплексе "Звезда" состоялась закладка танкера типа "Афрамакс". Судно названо в честь первого президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", — говорится в сообщении "Роснефти".

В торжественной церемонии закладки приняли участие генеральный директор ССК "Звезда" Сергей Целуйко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как отмечает компания, всего в портфеле заказов ССК "Звезда" серия из 12 танкеров типа "Афрамакс". На данный момент на судоверфи ведется строительство пяти танкеров. Головное судно серии спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовые испытания. Танкеры "Афрамакс" дедвейтом 114 тысяч тонн, длиной – 250 метров, шириной – 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России.

Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в ДЦСС) — строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью".