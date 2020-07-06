МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries во втором квартале получил рекордный оборот за всю историю компании — 103,4 миллиарда рублей, что в 2,2 раза больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.

"Оборот Wildberries во II квартале 2020 года увеличился на 123% — до 103,4 миллиарда рублей (чистый оборот компании, с учетом возвратов), а в штуках – на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи товаров российского производства выросли на 130%, доля отечественных товаров в ассортименте составила около 50%", — говорится в сообщении.

Продажи онлайн-площадки в первом полугодии 2020 года выросли в 2,1 раза — до 178,7 миллиарда рублей в годовом выражении. На сегодняшний день аудитория Wildberries насчитывает около 30 миллионов зарегистрированных пользователей. В апреле-июне число новых покупателей площадки утроилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество покупателей в возрастной категории от 55 лет выросло почти в 2,5 раза.

Наибольшую долю в обороте компании по итогам апреля-июня занял fashion-сегмент – 51% (53 миллиарда рублей, плюс 53% в деньгах и плюс 98% в штуках), доля детских товаров составила 15% (15,8 миллиарда рублей, рост в 2 раза и в 2,2 раза соответственно). Оборот товаров для здоровья во втором квартале вырос в почти 39 раз, продуктов питания — в 12 раз, зоотоваров — в 8 раз, автотоваров — почти в 5 раз.

"Значительный рост продаж во II квартале 2020 года отмечен в республике Ингушетия (плюс 660%), Чувашской республике (плюс 253%), Брянской (плюс 250%) и Ивановской (плюс 207%) областях, а также в Татарстане (плюс 233%)", — говорится в сообщении.

Кроме этого, во втором квартале Wildberries открыл 383 собственных пункта выдачи заказов (ПВЗ) в 297 населенных пунктах. Таким образом, сеть выдачи заказов компании насчитывает 7500 собственных ПВЗ во всех регионах присутствия, а также 600 партнерских постаматов в Москве и Подмосковье.

Wildberries — крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее оборот по итогам 2019 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Польши и Словакии.