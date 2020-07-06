МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Объем продаж новых автомобилей в Великобритании упал на 48,5% за первое полугодие 2020 года — за этот период в стране было продано 653,5 тысячи автомобилей, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Организация отмечает, что это минимальный показатель для первого полугодия с 1971 года.

При этом только в июне объем продаж новых автомобилей в Великобритании упал на 34,9% в годовом выражении, до 145,38 тысячи штук. SMMT отмечает, что динамика отражает неопределенность в том, что касается доверия к экономике по мере возобновления экономической активности в Великобритании после более двух месяцев ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

В то же время, несмотря на то, что в июне показатель также ощутимо упал, снижение оказалось менее значительное, чем в мае, когда продажи новых автомобилей в стране рухнули на 89%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.