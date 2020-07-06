МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в сфере туристических и гостиничных услуг за II квартал 2020 года снизился на 55% и 52% соответственно по отношению к I кварталу того же года, сообщает центр исследований университета "Высшая школа экономики".

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" представил информационно-аналитический материал о деловом климате в сфере услуг в I полугодии 2020 года. В обзоре использованы результаты конъюнктурных опросов руководителей более 6 тысяч организаций, оказывающих различные виды платных услуг.

Исследование показало, что резкое падение предпринимательской уверенности стало реакцией на меры по ограничению бизнеса в сфере услуг, в частности, практически полный запрет на оказание гостиничных, туристических, санаторно-курортных услуг и проведение массовых мероприятий, сокращение пассажирских перевозок и так далее, вызванные пандемией COVID-19.

"Как и следовало ожидать, в наибольшей степени пострадали те виды деятельности, в отношении которых были введены самые радикальные меры. В частности, в сегментах оказания туристических и гостиничных услуг ИПУ составил —55% и —52%, соответственно, снизившись относительно предыдущего квартала на более чем 50 пунктов", — отметили исследователи.

Отмечается, что среди основных показателей деятельности организаций сферы услуг, участвовавших в данном исследовании и формирующих деловой климат в этом секторе экономики, резко и практически синхронно ухудшились предпринимательские оценки спроса, выпуска и финансовых результатов деятельности организаций.

"В среднем две трети респондентов сообщили, что во II квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом снизился спрос на оказываемые услуги, объем предоставленных услуг и прибыль организаций… в наиболее пострадавших сегментах – туристических, гостиничных и санаторно-курортных услугах – они опустились в диапазон от —75 до —80%", — уточнили эксперты.

Кроме того, в сегментах, которые стали "бенефициарами" режима самоизоляции (туризм, гостиницы и санаторно-курортные учреждения), о сокращении численности работников сообщили более 30% участников опроса из указанных сегментов.