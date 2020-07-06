МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в понедельник намерен встретиться с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым и обсудить ситуацию, которая сложилась в компании из-за пандемии.

"(Встреча пройдет в связи) с непростой ситуацией, которая связана в том числе и с пандемией. Тема неоднократно обсуждалась на уровне правительства. Путин принял решение заслушать доклад Савельева", — сказал Песков.

По словам Пескова, у президента в понедельник также запланированы несколько внутренних рабочих встреч и серия международных телефонных разговоров. "Мы будем поэтапно вас о них информировать", — сказал Песков.