МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым заявил, что неясно, когда иностранные партнеры будут открывать свои аэропорты, в том числе для российских туристов.

"Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков", — отметил глава государства.

Путин добавил, что в этой связи весьма актуальными являются оценки главы "Аэрофлота" относительно того, в каком состоянии сейчас находится отрасль и каким он видит выход из этой ситуации.

"Мы обсуждали это много раз, тем не менее, думаю, что настало время вернуться к этому вопросу ещё раз и наметить конкретные шаги", — добавил президент.

"Аэрофлот" видит существенный рост перевозок: россияне начинают летать, и для компании это очень важно, заявил в свою очередь Савельев.

"В апреле перевозки упали на 95%, загрузка кресел была всего лишь 33%. Это было для нас абсолютно тяжелое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом – мы обычно в сутки перевозим 110–120 тысяч человек. Но мы видим, существенный рост идет, россияне начинают летать, для нас это очень важно", — сообщил Савельев в понедельник.

ПЛАНЫ АВИАПЕРЕВОЗЧИКА

"Аэрофлот" рассчитывает к декабрю восстановить внутренние перевозки до уровня 2019 года, заявил Савельев.

"… Если мы начнём нормально летать, мы для себя делали расчет, мы восстановимся к уровню 2019 года, прошлого года, к декабрю по внутренним перевозкам", — сказал Савельев.

"Международные перевозки, если мы приступим, при особом разрешении… Мы можем посмотреть те страны, которые начинают развертывать [перевозки]. На самом деле, компаний, которые начинают летать, уже достаточно много… Мы бы тоже планировали, что если это произойдет, если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80% – к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года по именно международным перевозкам", — сказал глава авиаперевозчика.

Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым, он отметил, что авиаотрасль относится к наиболее пострадавшим, потому что самолеты стоят в основном на приколе.

"Виталий Геннадьевич, авиационная отрасль, отрасль авиационных перевозок, безусловно, относится к наиболее пострадавшим, это очевидный факт. Мы с вами практически в постоянном контакте находимся, неоднократно разговаривали на этот счет. Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают", — сказал президент.

Он отметил, что также непонятно, "что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут".

Путин добавил, что в этой связи весьма актуальными являются оценки Савельева, в каком состоянии сейчас находится отрасль и как он видит выход из этой ситуации.

"Мы обсуждали это много раз, тем не менее, думаю, что настало время вернуться к этому вопросу ещё раз и наметить конкретные шаги", — указал президент.

МС-21 И SSJ100



"Аэрофлот" ждет самолетов МС-21, подтвердил Минпромторгу обязательства по твердому контракту на 50 машин и опциону на 35, заявил глава компании.

"… И мы также являемся основным заказчиком на МС-21. Мы ждем этот самолет, у нас твёрдый контракт на 50 машин и опцион на 35. То есть 85 машин мы также получим в группу. Это наши обязательства, которые мы подтвердили министерству промышленности", — сказал Савельев.

"Аэрофлот" в 2020 году планирует получить 8 самолётов Sukhoi Superjet 100, а в 2021 году ещё 14.

"Хочу отметить, у нас есть определённые обязательства группы, которые для нас очень важны, и мы хотим их подтвердить лишний раз и сохранить. Прежде всего, это поддержка отечественного авиапрома. Как Вы знаете, в этом году мы собираемся получить 8 машин Sukhoi Superjet", — сказал глава компании.

"У нас в парке сейчас 54 машины, и в следующем году мы договорились о поставках 14 машин, это в пределах тех 100 машин, которые мы два года назад в Вашем присутствии подписали — ОАК и группой "Аэрофлот". У нас в "Аэрофлоте" будет 150 воздушных судов Sukhoi Superjet, это очень большое количество, мы будем их эксплуатировать", — продолжил он.