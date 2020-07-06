МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Аналитический центр Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) выявил 216 тысяч сообщений в июне по теме "отдых в России этим летом", сообщили РИА Новости в пресс-службе ОСИГ.

Экспресс-аудит по теме "Отдых летом" в России 2020 проведен за период с 1 мая по 30 июня с помощью мониторинговой платформы YouScan. Данные собраны из соцсетей Facebook "Одноклассники", "Вконтакте", сервиса YouTube, а также из Instagram, Twitter и еще нескольких тысяч цифровых ресурсов.

"В мае 142 тысячи авторов оставили 180 тысяч сообщений с вовлечением пользовательских действий — лайков, репостов, комментариев, а уже в июне сообщений стало 216 тысяч от 170 тысяч авторов, что на 20% больше, чем в мае 2019 года и на 10% больше по сравнению с предыдущим периодом (апрель 2020 года", — прокомментировали ситуацию в ОСИГ.

"Россияне соскучились по отдыху и с гораздо большими надеждами ждут и планируют этот сезон. В СМИ часто появляются новости с не совсем объективной информацией или даже отталкивающими туриста от путешествий по стране данными. Но по факту внутренний туризм сейчас на подъёме, это время возможностей, и мы все должны создать правильный сервис, комфорт пребывания гостей и обеспечить их безопасность, чтобы они были довольны и вернулись в будущем",- отметил президент ОСИГ Грант Бабасян.

Вице-президент ОСИГ Алексей Волков подтвердил, что сегодня наблюдается ажиотажный спрос россиян на различные виды отдыха и туристические направления.

"Эту тенденцию подтверждает высокий спрос на бронирование в отелях Крыма и Сочи, а местами уже имеется и овербукинг, что привело к увеличению стоимости размещения в гостевых домах и гостиничном секторе", — сказал он.