МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Все поезда "Стриж", отмененные ранее из-за ситуации с коронавирусом, с 15 июля вернутся на маршрут Москва – Нижний Новгород, сообщили РЖД.

"В связи с постепенным снятием ограничений и для удовлетворения спроса пассажиров на поездки АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") возобновляет курсирование всех поездов "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом. С 15 июля в графике восстанавливаются ежедневные скоростные поезда №№ 701/702, 703/704, 705/706, 707/708, 709/710", — говорится в сообщении в понедельник.

Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой движение большинства поездов "Стриж" временно приостанавливалось, в графике сохранялись только поезда № 704 и № 705. По мере снятия ограничений, с 3 июля на маршрут вернулись еще три пары поездов, которые курсировали по отдельным датам.

Скоростные поезда "Стриж" способны развивать скорость до 200 километров в час. В среднем поездка между Москвой и Нижним Новгородом занимает чуть более 3 часов 40 минут. В составы включены вагоны с местами для сидения первого и второго классов, спальные вагоны класса "люкс". Все вагоны оборудованы системой климат-контроля, включающей очистку и обеззараживание воздуха, а также экологически чистыми туалетными комплексами.

Для защиты здоровья пассажиров и сотрудников принимается комплекс специальных мер. Перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию, уборка с применением специальных обеззараживающих средств осуществляется и в пути следования. После отправления составов в рейс проводится обязательная термометрия всех пассажиров бесконтактным термометром. Также в вагонах организована продажа средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства и т.п.).