МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Внедрение обязательной маркировки молочной продукции в России будет поэтапным и проходить с января по октябрь будущего года, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"С лета прошлого года идет эксперимент, он должен закончиться в этом году. В течение фактически трех кварталов — с 1 января до 1 октября — будет поэтапное внедрение обязательной маркировки молочной продукции. Там специально такой щадящий режим выбран, в зависимости от срока годности продукции, от упаковки и так далее", — сказал Евтухов в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, на данный момент в эксперименте задействованы 3,7 тысячи участников, в том числе — производители (включая малый бизнес) и розничные компании.

"Помимо того, что есть большое количество участников, выбрано два десятка предприятий разного уровня, с разным объемам производства, где вся система прогоняется от сырья до готовой продукции, отлаживаются бизнес-процессы. Рассчитываются, предлагаются решения, чтобы они были минимальны с точки зрения цены и высочайшими — с точки зрения качества оборудования, которое необходимо устанавливать", — добавил замминистра.

Пилотный проект по маркировке готовой молочной продукции стартовал в России 15 июля 2019 года, изначально он должен был завершиться 29 февраля текущего года. Сначала срок эксперимента был продлен до 31 марта, затем — до 31 декабря 2020 года. В конце марта правительство РФ также отложило введение обязательной маркировки молочной продукции.

Изначально ее внедрение ожидалось 1 июня 2020 года. Согласно изменениям, для части продуктов обязательная маркировка будет введена 20 января 2021 года — их список определит правительство по итогам эксперимента по маркировке. Для остальных молочных продуктов обязательная маркировка начнется не позднее октября 2021 года.