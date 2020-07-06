МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила о начале последней стадии испытаний своего "коктейля" из двух антител для предупреждения COVID-19 и второй фазы для лечения пациентов с коронавирусом.

"В рамках третьей фазы будет проведена оценка способности (коктейля — ред.) REGN-COV2 предотвращать заражение среди неинфицированных людей, которые подвергались непосредственному контакту с пациентом с COVID-19", — говорится в сообщении компании.

Кроме того, препарат перешел во вторую фазу испытаний для лечения госпитализированных или негоспитализированных пациентов. Отмечается, что первая фаза получила положительные отзывы о безопасности при испытании на 30 пациентах.

Третья фаза испытания для предотвращения вируса проводится в 100 регионах, в нем могут принять участие 2 тысячи человек. Испытания способности "коктейля" лечить вирус планируется провести в 150 регионах в США, Бразилии, Мексике и Чили.

"Мы проводим одновременные регулируемые испытания, чтобы как можно быстрее двигаться вперед и обеспечить потенциальное решение для предупреждения и лечения инфекций COVID-19 даже в разгар продолжающейся глобальной пандемии", — приводятся на сайте компании слова ее главы Джорджа Янкопулоса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.