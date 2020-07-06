МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Мостотреста" переизбрал Вячеслава Приходько своим главой, сообщается в материалах компании.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "Мостотрест" Приходько Вячеслава Михайловича…. Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО "Мостотрест" Котылевского Владимира Сэндэровича", — сообщается в материалах.

Ранее в ходе годового собрания акционеры компании сменили пятерых из 11 членов совета директоров.

ПАО "Мостотрест" — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, она строила мост через Керченский пролив. "Мостотрест" по итогам 2019 года получил 1,732 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ против 1,9 миллиарда годом ранее. Выручка предприятия за отчетный период снизилась в 1,7 раза, до 77,3 миллиарда рублей. При этом ранее в четверг акционеры "Мостотреста" также решили не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года.