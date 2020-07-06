МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Аптечная сеть "Ригла" столкнулась с нехваткой ртутных градусников, так как производителям этих изделий не хватает комплектующих, поставляемых из-за рубежа, сообщил РИА Новости гендиректор "Риглы", входящей в одну из крупнейших на российском рынке фармацевтических групп "Протек", Александр Филиппов.

"В аптеках сети "Ригла" представлено несколько видов градусников разного ценового сегмента. Мы столкнулись с определенной дефектурой только ртутных градусников. (отсутствие в аптеке необходимых лекарств или медизделий — ред.) Производители этого товара испытывают недостаток комплектующих, которые поставляются из-за рубежа", — рассказал он.

В компании при этом не уточнили, о каких комплектующих идет речь.

"Ригла" рассчитывает, что в августе данная проблема будет решена.

Сеть "Ригла", работает под брендами "Ригла", "Будь здоров", "Живика". Согласно рейтингу аптечных сетей по итогам первого квартала 2020 года DSM Group, "Ригла" занимает второе место с долей рынка в коммерческом сегменте 6,2% и выручкой 24,6 миллиарда рублей. Всего, по данным на 21 мая, сеть насчитывает 2905 аптечных точек в РФ.