МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Грузоперевозки по Северному морскому пути выросли в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,1%, до почти 15 миллионов тонн, сообщает Росморречфлот на своей странице в Instagram со ссылкой на данные Администрации СМП.

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в нынешнем году превысит 30 миллионов тонн, заявлял генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в июне.

"По информации Администрации Северного морского пути, за январь-июнь по трассам СМП перевезено 14,8 миллиона тонн грузов, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 1,1%", — говорится в сообщении.

Росморречфлот отмечает, что акватория СМП на 60% остается покрытой сплоченными однолетними льдами.

Майский указ президента РФ Владимира Путина ставит задачу увеличить объем перевозок грузов по Севморпути до 80 миллионов тонн в 2024 году. Круглогодичные перевозки по Севморпути должны начаться в 2035 году. Грузопоток должен вырасти более чем до 130 миллионов тонн в год, следует из комплексного плана развития инфраструктуры СМП до 2035 года, анонсированного Аналитическим центром при кабмине РФ.