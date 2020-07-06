МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах столичного авиационного узла, сообщает пресс-служба ведомства.

Газета "Ведомости" в пятницу сообщила со ссылкой на письмо заместителя руководителя Ространснадзора Андрея Шнырева первому замминистра транспорта – руководителю Росавиации Александру Нерадько, что Ространснадзор с 1 по 24 июня провел 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах и выявил 518 нарушений рекомендаций по санитарно-эпидемиологическим мерам.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах московского авиационного узла", — говорится в сообщении.

В ходе проверки планируется дать оценку полноте мер, принимаемых руководством аэропортов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокуроры проверят обеспечение санитарных требований на рабочих местах, порядок информирования граждан о введенных ограничениях и соблюдение их пассажирами.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — добавляют в ведомстве.