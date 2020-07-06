АНКАРА, 6 июл — ПРАЙМ. Движение судов через пролив Дарданеллы в Турции прекращено из-за мощного лесного пожара на Галлипольском полуострове, сообщает газета Hurriyet.

Дарданеллы — это единственный проход из российских черноморских портов во внешние моря.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли сообщил, что пожар разгорелся около 15.00 по местному времени (совпадает с мск) в районе деревни Ильгардере, причина пока не установлена.

К тушению привлечены два самолета-амфибии, 20 вертолетов, 107 пожарных машин и порядка 400 пожарных.

"Дарданеллы закрыты для прохода судов в связи с тем, что тушение пожара ведется, в том числе, со стороны моря", — сообщает издание.

Уже эвакуированы порядка 300 человек в близлежащей деревне. Мэр провинции Чанаккале Ильхам Акташ заявил, что в случае ухудшения ситуации с пожаром не исключена эвакуация всей расположенной рядом с лесом деревни Ялова.

Акташ добавил, что в результате пожара пока никто не пострадал, материального ущерба также не причинено.

Дневная температура в районе Галлипольского полуострова уже больше недели превышает 34 градуса.

По данным "Транснефти", перекрытие движения судов через пролив Дарданеллы в Турции пока никак не повлияло на график отгрузки углеводородов в Новороссийске. По словам советника президента, пресс-секретаря компании Игоря Демина, если ситуация затянется на более длительный срок, придется принимать меры.

"Перекрытие черноморских проливов, о котором стало известно из СМИ, пока никак не сказалось на отгрузках в Новороссийске. Если данная ситуация затянется на более длительный срок, на несколько суток, будем решать, принимать какие-то меры", — сказал он.