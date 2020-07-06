МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Главный редактор Rambler News Service (RNS) Александр Малахов покидает свой пост, сообщили в пресс-службе Rambler Group.

"Александр Малахов в RNS уже порядка пяти лет: в 2015 году он занял позицию заместителя главного редактора RNS, а в 2017 был назначен на пост главного редактора. Нам жаль, что он покидает Rambler Group, однако мы с понимаем относимся к его желанию двигаться дальше и желаем ему успехов в карьерном пути", — сообщили в пресс-службе.

Сам Малахов РИА Новости о причинах ухода говорить не стал, отметив, что с новым местом работы "пока нет точной определенности".