КИЕВ, 7 июл — ПРАЙМ. Международный автобусный перевозчик Ecolines с 9 июля планирует возобновить рейсы Киев-Москва, а с 11 июля – Киев-Санкт-Петербург, которые были приостановлены из-за коронавируса, сообщил РИА Новости представитель компании во вторник.

Кабинет министров Украины на заседании 17 июня принял решение о возобновлении работы ряда пешеходных пунктов пропуска с РФ и Белоруссией, а также двух пунктов пропуска для автомобильного транспорта на украинско-белорусской границе. При этом украинский замглавы МИД Василий Боднар заявил, что Украина пока не рассматривает вопрос возобновления железнодорожного сообщения с Россией, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале июня подписал распоряжение, разрешающее въезжать и выезжать из страны россиянам и иностранцам для лечения или ухода за близкими родственниками, документ от 6 июня вступает в силу немедленно. Помимо этого, россиянам можно выехать за рубеж учиться или работать, если у них есть все необходимые документы от принимающей стороны. Свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта из-за пандемии коронавируса.

"Все рейсы состоятся согласно расписанию. Информацию о необходимых документах уточняйте, пожалуйста, в консульстве стран, границы которых планируете пересекать во время путешествия", — сообщили в компании.

По данным компании, билет на рейс Киев-Москва на 9 июля стоит 885 гривен (около 33 долларов), билеты есть в свободной продаже. Начиная с 11 июля из Киева в Санкт-Петербург можно доехать за 1688 гривен (около 63 долларов).

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина — разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.