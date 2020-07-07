МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой "Почты России", которая испытывает трудности в условиях пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня в Москве, в Кремле работает. Сегодня тоже день таких внутренних встреч и совещаний. Помимо всего прочего президент позанимается еще одной системообразующей отраслью — это почтой", — рассказал Песков о графике президента.

При этом он напомнил, что вчера президент встречался с главой "Аэрофлота".

"Сегодня будет встречаться с главой "Почты России" Максимом Акимовым. Настолько обширная компания, которая также испытывает определенные трудности в условиях пандемии, но не прекращает и не может прекратить свою работу. Все эти вопросы Акимов будет докладывать президенту Путину", — сказал Песков.