МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. "Почта России" повысит зарплату еще 48 тысячам сотрудников компании, пандемия коронавируса не повлияла на эти планы, заявил глава "Почты России" Максим Акимов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы продолжили повышение заработных плат. У нас третья волна повышения зарплат прошла 1 мая, мы ее не откладывали. Она коснулась 38 тысяч человек. Проведем такую же волну повышения, она у нас идет по регионам, 1 ноября. Она коснется 48 тысяч человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют", — сказал Акимов.