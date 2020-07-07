МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Novavax получила 1,6 миллиарда долларов от федерального правительства США на создание вакцины против коронавируса нового типа в рамках программы "Операция сверхзвуковая скорость", сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что средства были выделены компании на завершение клинических разработок вакцины, включая ключевую третью фазу клинических испытаний, создание массового производства и поставку 100 миллионов доз вакцины к концу 2020 года.

"Для нас честь сотрудничать с "Операцией сверхзвуковая скорость" для продвижения нашей вакцины … Благодарим правительство США за веру в нашу технологическую платформу, мы неустанно работаем над созданием и производством вакцины", — поблагодарил государство президент и главный исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк.

Фармацевтическая компания Novavax в мае начала первые клинические испытания на людях разработанной ею вакцины от коронавируса. Предварительные результаты испытаний ожидают получить в конце июля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.