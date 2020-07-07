БЕРЛИН, 7 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания Lufthansa Group приняла второй пакт антикризисных мер в рамках программы реструктуризации, предусматривается сокращение управляющего персонала, продолжение сокращения авиапарка и инвестиций в новые самолеты, сообщила компания во вторник.

Решение было принято советом директоров компании, оно продолжает серию мер по оптимизации затронутого пандемией бизнеса. Первый пакет мер предусматривал, в частности, сокращение авиапарка на 100 самолетов и прекращение работы "дочки" Germanwings. В июне совет акционеров Lufthansa Group одобрил пакет финансовой поддержки со стороны государства на сумму в 9 миллиардов евро, в компании отмечают, что финансы корпорации благодаря этому обеспечены, но выплата госкредитов сделает "устойчивое сокращение операционных расходов неизбежным".

Новый пакет мер получил название Re-New и будет реализовываться под надзором члена совета директоров Детлефа Кайзера. Среди мер, в частности, сокращение состава советов директоров компаний, входящих в Lufthansa Group, как это было уже сделано в отношении Lufthansa Cargo, LSG Group и Lufthansa Aviation Training. Далее компания рассчитывает как можно быстрее избавиться от государственных займов и других форм поддержки, чтобы снизить выплаты по процентам.

"Число управляющих позиций во всей группе будет снижено на 20%, менеджмент Deutsche Lufthansa AG снизится на тысячу человек", — говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что процесс оформления Deutsche Lufthansa (часть Lufthansa Group) в отдельную юридическую единицу будет ускорен, программа досрочного вывода самолетов из эксплуатации продолжится. В группе напоминают, что одна только Deutsche Lufthansa вывела из эксплуатации 22 самолета раньше условленного срока, в том числе шесть Airbus A380, одиннадцать Airbus A320 и пять Boeing 747-400. Финансовый план до 2023 года предполагает ввод к эксплуатацию максимум 80 новых самолетов — это снизит соответствующую расходную статью на половину.

В компании при этом заверяют, что пытаются избежать сокращений обычного персонала, но указывают, что из-за последствий пандемии во всей группе имеется "избыток в по меньшей мере 22 тысячи позиций на полной ставке".

"Почти во всех авиакомпаниях по всему миру сейчас имеется избыток персонала. В отличие от многих конкурентов, Lufthansa продолжит избегать сокращений там, где это возможно. Это требует соглашений по антикризисным мерам с профсоюзами и социальными партнерами, представляющими сотрудников Lufthansa. Пока успешными были лишь переговоры с профсоюзом летного экипажа UFO", — заявили в компании.