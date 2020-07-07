МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Следователи начали проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды, заявила представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова. Логистические компании обсуждают спорные вопросы с курьерами Delivery Club

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сервисе Delivery Club.

"Из различных информационных сообщений следует, что руководство компании в период с мая 2020 года по настоящее время не выплатило заработную плату не менее чем 30 сотрудникам указанной компании", — сказала Иванова.

По ее словам, организована проверка, следователи выехали в организацию для личного приема работников.

Ранее Delivery Club сообщал, что обсудил с курьерами корректировку выплат, начисленных в период тестирования увеличенных логистических зон. Тест по увеличению зон доставки проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб, отмечали в компании.